Isa Pantoja celebra la comunión de su hijo sin rastro de su madre

Joaquina Dueñas Martes, 14 de mayo 2024, 14:05 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Isa Pantoja parece que ya tiene completamente asumida la ruptura total con su madre. Después de haberse encontrado con la puerta de Cantora cerrada, de no recibir respuesta a los mensajes telefónicos y del último y más grave desplante el día de su boda, cuando Isabel Pantoja no apareció en la ceremonia a pesar de haber sido invitada, la hermana de Kiko Rivera ha celebrado la comunión con su hijo sin rastro de su madre. Pero en esta ocasión no ha dado ocasión a la cantante de decirle que no ya que ha optado por no invitarla.

Una discreta celebración que sí contó con la presencia del padre del protagonista, Alberto Isla, y de su familia y en la que Isa estuvo arropada por su marido, Asraf Beno. Tampoco se esperaba la presencia de Kiko, con quien la joven no tiene relación, aunque sí se echó de menos a Anabel Pantoja, que siempre ha acompañado a su prima en los momentos importantes y que estaba en Nueva York, donde acudió al estreno de la tercera temporada de 'Los Bridgerton'. Mucho ha cambiado la actitud de Isa desde que vivió una situación similar en el bautizo de su hijo hace apenas dos años cuando decía: «Me duele lo que le han hecho a mi hijo. Me han fallado, necesitaba sentirme arropada».