Irma Soriano cuenta su episodio cercano a la muerte

Irma Soriano ha confesado este fin de semana uno de sus episodios más duros vividos recientemente. Estuvo a punto de morir por un accidente doméstico. Según ha explicado, se encontraba nadando en la piscina de su casa cuando cayó al agua una alargadera enchufada. Mientras ella nadaba, su marido se puso a limpiar el polvo de la terraza con una máquina a presión y la enchufó utilizando una alargadera. Esta cayó al agua de la piscina y según cuenta la presentadora, cuando su pareja le avisó «me bloqueé, no podía pensar».

«Pensé que me quedaba allí metida en la piscina electrocutada», ha asegurado. «Tengo un gran trauma con la electricidad porque mi jardinero murió electrocutado», ha continuado. Después de salir tras desenchufar la alargadera, Irma ha explicado que notó como un calambre recorría todo su cuerpo y se tuvo que tapar con varias mantas. Por suerte todo quedó en un susto.

Ahora, su objetivo es volver a trabajar en los medios de comunicación. «Como se está peor es estando en casa, lo que hay que hacer es trabajar», ha dicho. «Mi trabajo es mi vida. Aún confío en tener más oportunidades y programas de televisión…. Aún creo en otra oportunidad televisiva. Todos los días visualizo un programa para mí», ha comentado. Sin embargo, ha reconocido que «lo peor es que los que dirigen ahora la tele ni te conocen ni tampoco les importa conocerte». «Soy una comunicadora que he hecho de todo, pero si no estás en una tele nacional parece que no existes», ha argumentado.