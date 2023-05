Irene Villa anuncia su boda con David Serrato

Joaquina Dueñas Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Irene Villa ha anunciado que está prometida. David Serrato aprovechó su asistencia a la III Edición del Ibiza Inclusión Fashion Day para pedirle matrimonio en el backstage. El coach le dio el anillo momentos antes de que se iniciara la pasarela y la periodista, encantada, no dudó en proclamarlo a los cuatro vientos. «Aún no me lo creo» publicaba en su Instagram con una foto en la que abraza a su pareja y muestra el anillo. También lo hizo en el escenario, donde ejercía como maestra de ceremonias y al recoger el ramo de agradecimiento aseguraba que había salido con el corazón a mil tras vivir un momento «mágico e inolvidable».

Él también escribía una dedicatoria a su ahora prometida en sus redes sociales: «Es un placer compartir la felicidad de un momento, que es una celebración de querer mirar juntos a un futuro que vemos con mucha ilusión y ganas de seguir disfrutando. Admiro a Irene como mujer, persona, madre, hija, profesional y ahora todavía un poco más como pareja. Gracias por ser mi compañera de camino», le dedicaba.