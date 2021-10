«Nuestros invitados afganos nos decían que se jugaban la vida con las entrevistas»

. El periodista Fernando González, Gonzo (Vigo, Pontevedra, 45 años), regresa con una nueva temporada de 'Salvados'. Se inicia esta noche en La Sexta (21:25 horas) con una entrega dedicada a la nueva situación en Afganistán tras el regreso al poder de los talibanes. Además, han conseguido entrevistas exclusivas con el expresidente estadounidense Barack Obama y el cantante Bruce Springsteen.

¿Fue difícil llegar a Afganistán?

Entrar y conseguir los permisos no fue excesivamente difícil. Lo más complicado fue lograr que la gente aceptase ser entrevistada. Son personas que viven escondidas, que han tenido que cambiar de casa varias veces para que no las localicen pero tenían muchas ganas de hablar. No les queda otro remedio para concienciar a los Gobiernos que estuvieron allí para que los saquen. Para hacer las entrevistas pudimos conseguir unos pisos seguros. Todos nos decían que se estaban jugando la vida realizando las entrevistas.

¿Las afganas tienen miedo a hablar?

De todas las mujeres con las que contactamos solo una quiso dar la cara y se atrevió a hablar. Tienen ganas de explicarse, pero están escarmentadas. Fueron las primeras en protestar por la llegada de los talibanes y fueron duramente represaliadas y castigadas. Conseguimos que una periodista, Samira Staikzai, hablara con nosotros. Fue muy consecuente y habló con mucha claridad y contundencia.

¿Temen por su vida tras la emisión de las entrevistas en 'Salvados'?

Sí. Nos dijeron que si ese programa se acababa viendo en Afganistán, no sabrían qué pasaría. A cambio nos preguntaban que si podíamos hacer algo para sacarlas del país o ayudarlas e intentar llevar su caso hasta las autoridades españolas. Saben que hablar con un medio extranjero es motivo suficiente para que vayan a por ellas.

Como periodista extranjero, ¿notó presiones de los talibanes?

Los talibanes están en un proceso de campaña de propaganda. Lo que podría hacer un periodista extranjero no significa para ellos nada, ni se lo impiden, pero si lo hace un periodista local hemos visto que sufren detenciones, torturas y que los dejan totalmente aislados. A los de fuera les dejan total libertad, porque necesitan blanquear su imagen y tener reconocimiento internacional para acceder a las reservas que el país tiene en bancos extranjeros y que están bloqueadas. Pudimos entrevistar al ministro de cultura y portavoz del Gobierno y hacer preguntas que los talibanes de los años 90 no aceptarían.

¿Cómo convencieron a Obama y Springsteen para que participaran en el programa?

No sé muy bien todavía cómo lo conseguimos. Es insistir e insistir. Cuidar mucho la relación con quienes pueden llegar a ellos. Ambos han sacado un libro en el que recogen conversaciones que mantienen en un podcast. La editorial nos echó un cable. Aunque nos dijeron, en principio, que era prácticamente imposible, porque solo aceptaban a seis periodistas de todo el mundo. Entramos en la lista y tuvimos la capacidad de hacer una pregunta sobre el tema del reportaje.

¿Qué otros asuntos abordan esta temporada?

El tema de las eléctricas y el problema que tenemos en nuestro país con el precio de la electricidad. Intentamos ver por qué sucede y qué ocurre en otros países en los que los ciudadanos no dependen tanto de las eléctricas para poder suministrarse su propia energía. También hemos conseguido ser el primer medio en lengua castellana en conseguir una entrevista en exclusiva con Greta Thunberg. Llevábamos mucho tiempo tras ella y siempre habíamos recibido el no. Insistimos mucho más y llegó el sí. En Estocolmo tuvimos una conversación muy bonita.

Detenidos

Fueron a Marruecos a hacer un reportaje sobre un mortal el accidente laboral en Tánger y acabaron detenidos. ¿Qué ocurrió?

Aún trabajamos en este programa, pero sin poder acceder al lugar de los hechos. Esperamos una autorización del Gobierno de Marruecos. Sabíamos que aquello podía pasar, pero nos sorprendieron las formas y las justificaciones. Sentimos que nos estuvieron vigilando y controlando desde que llegamos al país. Cinco minutos antes de entrevistar a una de las familias, nos interceptaron en una terraza y nos metieron en una furgoneta. Nos dijeron que lo mejor era que nos fuéramos de Marruecos.

¿'Salvados' podría tener vida sin Gonzo?

Si ha sobrevivido sin Évole, cómo no va a poder continuar sin Gonzo. Por supuesto. 'Salvados' es un formato muy potente en el que el presentador tiene mucho que ver pero su gran secreto es el de la convicción y el compromiso del equipo, que aborda historias que a veces no ves en otros sitios. Mi intención no es dejarlo, porque lo estoy disfrutando mucho.