La infanta Elena envía a Froilán a vivir con el rey emérito a Abu Dabi

La paciencia de la Familia Real con Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón, más conocido como Froilán (24 años), se ha agotado. La implicación del joven en una pelea a navajazos a las puertas de una discoteca de Madrid, que acabó con varios heridos por arma blanca, ha sido el detonante final: la infanta Elena ha decidido enviar a su hijo a vivir con su abuelo a Abu Dabi.

Según la revista 'Lecturas', este último ha sido sido la gota que ha colmado el vaso de la permisividad con el joven. De esta forma, Froilán se reunirá con Don Juan Carlos, que acaba de cumplir 85 años. El emérito se trasladó a Emiratos Árabes Unidos en agosto de 2020.

La pelea en la que se vio envuelta Froilán ocurrió el pasado 25 de noviembre, si bien los hechos trascendieron a finales de 2022. Al parecer, una treintena de jóvenes se enzarzaron en una trifulca a las puertas de la sala Vandido –muy cerca, por cierto, de donde vive la infanta Elena– por unos desperfectos en un coche de alta gama. En la reyerta, en la que no faltan puñetazos y bofetones, también sale a relucir una navaja, con la que hieren a un amigo de Froilán en un antebrazo. El grupo del sobrino de Felipe VI abandona en ese momento la escena camino del hospital.

Según la publicación, la decisión de su madre no ha gustado nada a Froilán, quien no ha tenido opción de discutirla. La estancia del sobrino del Rey Felipe VI en Abu Dabi sería «temporal». De hecho, ha viajado con billete de ida y vuelta. El traslado no es del agrado del joven, por ello sus amigos le hicieron una fiesta de despedida con la intención de animarlo.