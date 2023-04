El inesperado varapalo de Hiba Abouk en su divorcio de Achraf Hakimi

Guapos, jóvenes y de éxito. Hiba Abouk y Achraf Hakimi formaban una pareja de portada de revista. Sin embargo, los últimos acontecimientos han dado un vuelco a la impresión que teníamos de ambos. La actriz anunció que habían decidido separarse antes de que el futbolista fuera imputado por un presunto delito de violación y fue tajante a la hora de transmitir que tenía pensado seguir adelante con su divorcio después de los desagradables acontecimientos. Ha sido durante estos trámites cuando la protagonista de 'El príncipe' se ha llevado una sorpresa al descubrir la maniobra realizada por el padre de sus dos hijos. Según ha publicado el medio francés 'First Mag', Achraf tendría toda su fortuna a nombre de su madre.

«Cuando la actriz y sus representantes legales acudieron a la justicia francesa para solicitar la cantidad que consideraban que le debía corresponder en el divorcio, la Corte les dijo que no existía fortuna», relata el medio galo. «La razón es que Hakimi había puesto todas sus ganancias a nombre de su madre bastante tiempo atrás», subrayan.

El defensa del Paris Saint-Germain es uno de los deportistas mejor pagados, algo más de diez millones de euros al año, pero es su madre, Saida Mouh, con la que protagonizó una icónica imagen besándose durante el último Mundial de Qatar, la titular de todos sus bienes. Algo que parece que la actriz desconocía. Aunque los dos hijos de la pareja, Amín y Naím, de tres y casi un año respectivamente, no van a tener problemas económicos ya que la actriz cuenta con sus propios medios, el equipo de abogados de ella va a seguir trabajando para que las necesidades de los menores estén cubiertas.

El comunicado que emitió la intérprete para dar a conocer su separación no dejaba lugar a dudas sobre su postura ante la situación que estaba viviendo desde que comenzó la investigación sobre su ya expareja. «La realidad es que hacía ya un tiempo que, después de meditarlo mucho, el padre de mis hijos y yo tomamos la decisión de poner término a nuestra relación de pareja, mucho antes de los hechos acontecidos en los que me he visto involucrada mediáticamente y de los cuales soy totalmente ajena», destacaba al tiempo que establecía una clara línea divisoria entre ella y el padre de sus hijos: «Huelga recalcar que en mi vida siempre he estado y estaré del lado de las víctimas, por lo tanto, dada la gravedad de la acusación, solo nos queda confiar en el buen hacer de la justicia».

Fue en julio de 2018 cuando Hiba y Achraf hicieron un viaje juntos por las Maldivas dando las primeras pistas de su relación. Ella tenía entonces 31 años, él, 19. Una diferencia de edad que no impidió que se enamoran y formaran una familia hasta que todo saltó por los aires. Pronto empezamos a leer las románticas dedicatorias y mensajes que se cruzaban en las redes sociales. Poco a poco la pareja se fue consolidando y en febrero de 2000 venía al mundo su primer hijo. En mayo de 2022, tuvieron al segundo. Por entonces, todo eran declaraciones de amor. Sin embargo, quedaba muy poco para que el matrimonio saltara por los aires. Después de ser acusado de violación, llamó la atención el silencio de la actriz y pronto se constató que había borrado todas las imágenes de él en su perfil de Instagram, lo que significaba la constatación pública de una ruptura que confirmó con el comunicado.