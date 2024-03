Hiba Abouk habla de su divorcio: «Lo dejé todo por mi familia y esta se rompió»

Joaquina Dueñas Miércoles, 6 de marzo 2024, 11:32 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Hasta ahora, la Hiba Abouk se había mantenido en silencio sobre su divorcio del futbolista Achraf Hakimi, aunque eran varias las informaciones que habían surgido al respecto y que apuntaban a que la separación no había sido amistosa en absoluto. Ahora, ha sido la propia actriz quien se ha sincerado en una entrevista con su amiga Vicky Martín Berrocal en la que ha confesado que el último año ha sido «el peor» de su vida. «Lo he pasado muy mal porque no queríamos que fuera mediático y lo fue. Ha habido momentos durísimos, me quedé consumida, me consumí físicamente. Fue una decisión muy dura para mí porque yo lo dejé todo por mi familia y mi familia se rompió», ha revelado.

A pesar de que parece que las infidelidades fueron el detonante del fin de su matrimonio, la protagonista de 'El príncipe' ha ido más allá haciendo una diferencia con la deslealtad: «La deslealtad mata al amor. Perdonaría una infidelidad y lo he hecho más de una vez. Errores cometemos muchos, pero es complicado perdonar porque hay que hacer un gran trabajo contigo mismo», ha reconocido en una cómplice conversación con la diseñadora en la que también ha asegurado que con los hombres no ha tenido «nada de suerte». «No he sabido atinar. He tenido muchas desilusiones, pero el amor se acaba», ha lamentado, aunque no por eso ha perdido la esperanza: «Todavía creo que pueda llegar alguien y ser el amor de mi vida». Entretanto, su corazón lo ocupan sus hijos Amín y Naim, de cuatro y de dos años. «Me han devuelto la vida. La mayor lección es ese infinito amor que tienes por ellos. No conocí el amor verdadero hasta que nacieron y te das cuenta de que puedes dar la vida por ellos», ha reflexionado.