Hiba Abouk y Achraf Hakimi esperan su segundo hijo

Hiba Abouk ha estado en el Festival de Cine de San Sebastián donde ha estrenado el cortometraje 'Manos libres'. Allí la hemos podido ver con una amplia camisa estampada que no llamaba especialmente la atención sobre su figura. Sin embargo, su paso por la alfombra roja deparaba una sorpresa para todos lo que pudieron verla de cerca y fotografiarla. El vestido negro que había elegido, un Pedro del Hierro ceñido al cuerpo, con tirantes y espalda descubierta, dejaba a la vista su incipiente embarazo. Ni la intérprete, ni su pareja, el futbolista del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, han querido confirmar la noticia por el momento, pero la protagonista de 'Madres' tampoco ha intentado ocultarlo, dándole total naturalidad a su estado.

Recientemente, la actriz de 'El príncipe' acudía al programa de entrevistas 'La resistencia' donde no dudó en hablar sobre la maternidad: «He trabajado bastante y he hecho suficiente publicidad como para estar formando mi familia y tener muchos hijos más». Toda una declaración de intenciones. En febrero de 2020 llegaba al mundo su primogénito, Amín. Hiba había anunciado su embarazo apenas cuatro meses antes del nacimiento del bebé, en octubre de 2019, con una publicación junto a su pareja en sus redes sociales, por lo que no es de extrañar que todavía no haya dicho nada sobre su nueva maternidad. En cualquier caso, desde que lo hicieron público, no dudaron en seguir narrando los especiales momentos que estaban viviendo. La actriz y el defensa dieron a conocer su romance en 2018 y desde entonces se han dedicado numerosas muestras de cariño públicamente.