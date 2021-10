La hermana de Jesé sobre Aurah: «Podría hablar de muchas cosas»

Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez se han convertido en dos de los protagonistas de la semana después de hacerse público el supuesto atropello por parte de la canaria en el que el futbolista habría terminado lesionado. Un grave hecho que la canaria niega por completo a pesar del testimonio de varios testigos que aseguran lo ocurrido.

«Tengo que decir que es mentira, se me está acusando de una cosa que no he hecho y es gravísimo. Discusiones tiene todo el mundo y todas las parejas. Es mi vida personal y no voy a dar explicaciones a nadie», expresaba la influencer en su canal de Mtmad.

A pesar de las palabras de Aurah, el entorno del futbolista estaría muy preocupado por la tormentosa relación que mantienen ambos desde hace varios años. Queila Rodríguez, hermana de Jesé, rompió su silencio en Sálvame para expresar en televisión cómo ve ella toda esta situación.

«Lo que pasó, es lo que dice el chico», asegura mientras rompe una lanza a favor del testigo que grabó los hechos con su teléfono móvil. «Si pudiera hablar, hablaría de muchas cosas. Tiene que ser cuando mi hermano no esté con ella, ella lo niega y él la apoya cuando no es verdad», añade Queila.

«Es algo grave que ha hecho, lo que está pasando, pero solo le interesa quedar bien de cara a las redes sociales. En algún momento la tortilla se dará la vuelta», continúa diciendo la hermana del jugador. Queila Rodríguez tiene claro que la situación «acabará mal». «Quiero intentar que haga mejor vida, aunque la decisión la tiene él. Hemos sufrido, seguimos sufriendo y esto tiene que parar», concluye la canaria.