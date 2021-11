Helen Lindes se relaja y disfruta en Lanzarote

La modelo Helen Lindes amante de su tierra natal Lanzarote, ha aprovechado su estancia de unos días en la isla para colgar en las redes sociales algunas instantáneas. La modelo, que pasó el anterior fin de semana en la isla, ha colgado junto a las imágenes un mensaje en el que dice textualmente «Ya no estoy en Lanzarote pero me he hecho tantas fotos este finde que tengo que ir subiéndolas poco a poco. Aquí estoy en el charco de San Ginés, había ido con mi hermano a Casa Ginory a por un bocata de pescado, (súper típico) pero había una cola enorme así que tuvimos que darnos media vuelta!! Nos quedamos con las ganas. Eso si, la foto no podía faltar #Arrecife #anecdotas #canarias #lanzarote #miisla @ El Charco de San Gines.

La modelo también ha aprovechado su estancia en la isla para colgar otras instantáneas sobre su fin de semana de relax en otra red social, en ellas se la ve disfrutando a tope de los placeres de su isla y del buen tiempo.

Imágenes de la modelo durante su fin de semana en Lanzarote, que ella misma ha publicado en las redes. / H.Lindes, Redes Sociales