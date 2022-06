El actor Luis Lorenzo y su mujer defienden su inocencia

Este lunes, el actor Luis Lorenzo y su mujer, Arancha Palomino, se han personado en los juzgados de Arganda el Rey para cumplir con la medida cautelar de firmar semanalmente impuesta por la jueza de primera instancia del juzgado número 9, encargada del caso que, tras tomarles declaración, decidió retirarles el pasaporte y dejarlos en libertad provisional. El intérprete y su mujer están siendo investigados por el presunto envenenamiento de María Isabel Suárez, de 85 años y tía de ella, para hacerse con la herencia.

En torno a las diez de la mañana del lunes han salido de su domicilio en la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid. Tras su paso por el juzgado, los dos han optado por atender a los medios de comunicación. Él, absolutamente calmado: «Tanto mi mujer como yo somos completamente inocentes», ha defendido. «Confiamos plenamente en el trabajo que está haciendo la Justicia y pido respeto por un derecho constitucional que es el de la presunción de inocencia», ha pronunciado.

Luis ha hecho especial hincapié en que «es una situación muy complicada, sobre todo con los niños» para los que ha pedido absoluto respeto. «Sabéis lo que significa este proceso mediático», ha reflexionado, aunque en todo momento se ha mostrado confiado en que «esto se va a aclarar y lo único que deseo es que sea lo antes posible». Luis, además ha anunciado que «cualquier medida que sea necesaria para aclarar todo esto se va a hacer».

Algo más nerviosa se podía ver a su mujer Arancha que optaba por dejarse puesta la mascarilla al aire libre. La sobrina de la finada tenía claro el mensaje que quería transmitir: «Tenemos la conciencia absolutamente tranquila», ha dicho. «Confío plenamente en la justicia y mi única intención es prestar la máxima colaboración para esclarecer esta situación cuanto antes», ha asegurado a la vez que ha defendido que «todo lo que se está filtrando mediáticamente es falso y se acreditará documentalmente». Arancha ha explicado que había una persona contratada 24 horas para cuidar a su tía y se ha refugiado en el secreto de sumario para no ofrecer más detalles sobre el caso: «Cuando llegue el momento, hablaré».

«Cuando eres inocente y te ves en una situación así, ¿cómo puedes estar?», se ha lamentado y, al igual que su marido ha recordado que «tenemos hijos pequeños, por favor». «Voy a acreditar documentalmente la verdad», ha terminado.

El abogado Francisco Pérez se ha hecho cargo de la defensa conjunta del matrimonio, si bien el inicio del proceso lo atendió una letrada de oficio. Ha sido él quien ha hablado en varios medios de comunicación para aclarar algunos puntos y para poner en cuestión ciertos aspectos de procedimiento.

Sobre el posible envenenamiento y las pruebas que lo sostienen, Pérez ha explicado que desconocen si los valores de metales pesados encontrados en el cuerpo de María Isabel podrían corresponder con un consumo habitual de pescado con mercurio y también ha sugerido que podría existir algún tipo de contaminación externa al poner en duda la cadena de custodia: «No sabemos qué niveles hay de esos metales, si es la causa última de la muerte y si esos metales son compatibles con un consumo habitual. Pudo haber una contaminación anterior. Tenemos que cuestionarnos cosas y si la cadena de custodia se realizó conforme a derecho», ha subrayado.

El abogado ha explicado que sus clientes tienen la conciencia muy tranquila y que están sorprendidos por el resultado de la segunda autopsia que se practicó a la fallecida, en la que se detectó la presencia de los metales pesados.

Sobre la existencia o no de un poder a favor de los acusados, el letrado ha confirmado que se hizo por los problemas de movilidad de la anciana y en previsión de que su salud física o mental pudiera empeorar.

En referencia al posible móvil económico de presunto homicidio, ha detallado que «la herencia está sin aceptar». «No ha habido acto de disposición de la herencia. Todavía es titularidad de la fallecida. Solo hay una transferencia de menos de 30.000 euros que se hace a una cuenta como previsión para tener que asumir una serie de gastos, pero están perfectamente localizados y no han sido gastados ni consumidos. No ha habido despatrimonialización», ha abundado. En este sentido ha aclarado que existe un testamento de mayo de 2021 en el que ya se excluía a los familiares directos de la pareja del actor y hacían a Arancha heredera universal.

La familia asturiana

Son precisamente esos familiares directos los que han mantenido sospechas sobre las intenciones de la pareja desde un primer momento y su insistencia, llegando incluso a denunciar la desaparición de la fallecida, ha sido lo que ha propiciado la autopsia que ha llevado al descubrimiento de la presencia de metales pesados en el cuerpo de María Isabel.

Tras el fallecimiento de su marido en el año 2002, María Isabel se trasladó a la localidad asturiana de Grado, donde se compró un piso. Años después, Arancha y Luis la convencieron para que se mudara a Madrid con ellos. La versión de los acusados es que la anciana se instaló con ellos en Rivas porque se encargaban de cuidarla y de llevarla a especialistas tras ser diagnosticada con demencia. Un extremo que piensan acreditar documentalmente. Sin embargo, su hermano José María Suárez defiende que querían «sacarle las perras».

La familia de la fallecida asegura que intentó contactar con ella en varias ocasiones sin resultado. «A mí me llamaba todas las noches porque estoy delicada de salud y, cuando una noche no me llamó, intentamos nosotros ponernos en contacto con ella, pero el teléfono estaba apagado», cuenta su cuñada Chelo Fernández. Y así siguieron sin noticias hasta que una de las hijas de José María y Chelo vio una esquela: «Nos enteramos porque Arancha puso una esquela en un tablón del pueblo en el que solo aparecía ella», recuerda José María.

La familia publicó otra reseña en recuerdo de la fallecida y durante el entierro el enfrentamiento con los acusados se hizo patente: «Arancha se puso a dar un sermón sobre mi hermana, diciendo que murió con quien quiso y otra hermana nuestra, Josefa, le dijo: 'Mentira, la matasteis vosotros'».