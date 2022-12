Georgina Rodríguez da la cara por Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez no ha dudado en defender la figura de su pareja, Cristiano Ronaldo, después de que volviera a ser suplente en los cuartos de final que enfrentaron a la selección portuguesa con la marroquí y en la que los lusos fueron eliminados. La influencer publicó una imagen del padre de sus hijos en el que afeaba al entrenador lo sucedido: «Hoy, tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el juego, vio como cambió todo, pero ya era tarde. No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido».

No es la primera vez que la prometida del futbolista se planta para defender a su pareja. Ya lo hizo en el partido anterior cuando el astro internacional fue también suplente. «Qué pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante 90 minutos. La afición no ha parado de reclamarte y gritar tu nombre», escribió. «Ojalá que Dios y tu querido amigo Fernando sigáis de la mano y nos hagáis vibrar una noche más», terminó. Algo que finalmente no pudo ser.