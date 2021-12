Georgina Rodríguez arranca un nuevo curso repleto de novedades

El arranque del nuevo curso llega repleto de novedades para Georgina Rodríguez. La modelo e influencer comienza su nueva vida junto a su pareja, Cristiano Ronaldo, en el Reino Unido donde el futbolista juega esta temporada en el Manchester United. Les acompañan sus cuatro hijos, Cristiano Jr., Eva, Mateo y Alana Martina, que ya han empezado las clases en su nuevo colegio. Antes de eso, la familia ha tenido que pasar la cuarentena obligatoria en su nuevo hogar, una vivienda rodeada de naturaleza con todas las comodidades que cuenta con siete habitaciones, un gimnasio, sala de cine, piscina, sauna y jacuzzi. Durante este confinamiento profiláctico los hemos podido ver disfrutando de su mutua compañía y de los pequeños a través de las bucólicas imágenes que ellos mismos están publicando en redes sociales.

Los dos ya han vivido anteriormente en el Reino Unido. Cristiano ha regresado al equipo donde comenzó a forjarse su leyenda doce años después de su salida del Manchester United rumbo al Real Madrid. Este fin de semana ha sido sus estreno y lo ha hecho por todo lo alto, con un doblete contra el Newcastle. Por su parte Gerogina también pasó parte de su juventud en Gran Bretaña. Concretamente, la joven vivió cinco meses en Bristol donde trabajó como au pair mientras aprendía inglés. Cuando la influencer saltó a la fama por su relación con el delantero, The Sun desvelaba que en 2015 había pasado un tiempo cuidando a dos gemelas en esta ciudad al sudoeste del país. Por entonces, también daba muestras de su carácter emprendedor y resolutivo poniendo un anuncio en un periódico local para buscar un nuevo empleo después de saber que la familia con la que trabajaba iba a mudarse de país.

Mucho ha cambiado su vida desde aquellos días en lo que una joven Georgina se empeñaba en aprender idiomas y vivir experiencias mientras intentaba abrirse paso en el mundo de la moda. Esa nueva vida es precisamente la que refleja el documental que Netflix ha realizado sobre ella, 'Soy Georgina', que se ha presentado en el Festival de Venecia. Allí, la influencer y empresaria contaba cómo fue el momento que conoció al deportista: «El día que conocí a Cristiano fue un jueves de verano (en 2016). Saliendo de una tienda aparece un hombre guapísimo de casi dos metros. Tengo 27 años y hace cinco mi vida cambió». Luego, volvieron a encontrarse en otro establecimiento donde ya pudieron hablar y conocerse mejor.

Amor a primera vista

Cristiano no es muy amigo de hacer declaraciones sobre su vida sentimental. Sin embargo sí han trascendido declaraciones sobre su primer encuentro con la modelo y bailarina en el documental. «Fue un momento clic. Nunca pensaba que tendría esa magnitud como para enamorarme de ella, no lo esperaba, de verdad». El futbolista se rinde ante su pareja al afirmar que «es la mujer de la que estoy completamente enamorado».

Un flechazo que fue mutuo ya que ella confiesa que «delante de él temblé, saltaron chispas. Soy muy tímida y me agité frente a una persona que, con una sola mirada me tocó profundamente. Luego, la forma en que Cristiano me trata, me cuida y me ama hizo el resto».

Para entonces, Cristiano ya tenía un hijo, Cristiano Jr., que tiene ahora once años, cuya identidad de la madre se desconoce. El deportista siempre ha mostrado su deseo de tener una familia numerosa. Siete es el número ideal de hijos para el delantero, el mismo que luce en su camiseta, y por ahora parece estar en el buen camino. Pocos meses después de iniciar su relación, Georgina se quedaba embarazada pero antes de dar a luz, en junio de 2017 llegaban a sus vidas Mateo y Eva, fruto de una gestación subrogada en Estados Unidos. Cinco meses después, en noviembre del mismo año, nacía Alana, la hija biológica de ambos. La influencer nunca ha ocultado su deseo de volver a ser madre y periódicamente saltan los rumores de un posible embarazo aunque por el momento parece que esa no es una de las novedades de la temporada.