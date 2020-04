‘Yo me quedo en mi cas...oplón’

Intentaremos decir el pecado pero no el pecador. Y en este caso, de la pradera, porque el famoso torero aparece en su Instagram tumbado sobre la verde hierba, haciendo flexiones al solete con su hijo encima. Un top model español presume de chimenea con fuego al mismo tiempo que se deja ver en bañador tras darse un chapuzón en su piscina. «Quédate en casa, quédate seguro», escribe él mirando a la lumbre. «Así yo también me quedo en casa», le comenta una seguidora en la misma red social, la más vanidosa de todas. Celebérrimo futbolista, español también, exhibe a diario los progresos en sus abdominales, de fondo su gran jardín. Vemos bíceps, tatuajes, lo bien que sabe hacer el pino... Otra vez bíceps. Luego, con su numerosa familia, entrenándose junta en un gimnasio que ya quisieran muchos deportivos municipales. En un vídeo, aparece corriendo en una cinta. «Teletrabajo», aclara.

Todas ellas son buenas formas de pasar la cuarentena, deseables, envidiables, porque todos sabemos que muchos niños llevan un mes sin siquiera una ventana a la que asomarse para recibir un rayito. Así es la vida, las diferencias existen, no todos somos iguales y convivimos con ello, lo aceptemos o no. Pero quizás no sea el mejor momento de enseñar al mundo lo bien que llevamos todo esto, por empatía con los que no tienen tanta suerte, aunque puede que el narcisismo que potencian las redes sociales no nos deje pensar con claridad por momentos. En cualquier caso, no hablamos de un ‘selfie’ aislado, sino de la exhibición continuada de un estatus.

«Las redes de los famosos las suelen llevar ‘community managers’, y la mayoría quizá no llegue a ser bien consciente del efecto que pueden provocar sus acciones»

Sí citaremos en cambio a la superpresentadora y comediante estadounidense Ellen DeGeneres, más que nada porque representa mejor que nadie lo que queremos contar. DeGeneres se deja ver una y otra vez tumbada de mil maneras en el supersofá de su casa, delante de su superjardín. Una vez, en esta cuarentena, grabó un vídeo de cómo unas superbolas de granizo rebotaban en la superficie del agua que llenaba su piscina infinita con vistas a alguna bahía. De paso, aprovechó el recorrido de cámara para mostrar el porche con hamacas y todo lo demás. Súper. Una fan le dejó algo escrito: «Este vídeo acaba de llamarme pobre en cinco idiomas diferentes». Más de mil ‘me gusta’ recibió la díscola seguidora, y a partir de ahí ya hubo más comentarios en la misma onda crítica: «Por qué las personas ricas deben tener cuidado al publicar sus casas, especialmente durante este bloqueo. Por favor, Ellen, preócupate de lo que otros piensan. Sí, puedes hacer lo que quieras con tu dinero, pero teniendo en cuenta lo que otros están sintiendo». «No es momento para hacer ostentación de lo que se tiene cuando hay tantos seres humanos pasando tanto dolor. ¡Qué ridiculez! ¡Qué imprudencia!», saltaba otro.

En medio de este sindiós –permita la RAE este antiguo vocablo que incomprensiblemente aún no ha admitido–, alguien citó un término anglosajón de nuevo cuño como es ‘smugsolation’, que en castellano podría traducirse con juegos de palabras como ‘vanidofinamiento’, ‘exhibiencierro’, ‘alardentena’, ‘presumislamiento’, ‘narcisoclusión’... La idea original fue de la periodista y editora de la revista ‘Glamour’ Marie-Claire Chappet, que aporta la definición: «Acto de ponerse en cuarentena durante una crisis global en un lugar envidiable (’penthouse’, mansión, villa, casa de campo ancestral de 15 habitaciones) con alimentos caros, bebidas alcohólicas, mascotas adorables y espacio al aire libre, para proceder a compartir dicha situación en redes sociales». Y no se queda en definirlo, insta a detenerlo: «Poco más de dos semanas después de un bloqueo nacional provocado por una pandemia global, y aquí lo tenemos: la primera nueva tendencia irritante de las redes sociales».