Último día en Sálvame antes de su boda

Para eso queda todavía días, pero Belén Esteban se ha despedido de Sálvame antes de su boda. Por tanto, desde el programa han preparado un vídeo recopilatorio de imágenes y vídeos de su noviazgo con Miguel donde se ha podido ver su emoción por pasar por el altar con aquel hombre que le «salvó la vida».

Después de este emocionante vídeo, Carlota Corredera le ha intentado sonsacar alguna información de su boda y le ha preguntado qué es lo que más le ha costado organizar del gran día. «Con la organización de las mesas me he llevado quebrantamiento de cabeza ya que recuerdo que en la época de mis padres, la gente se sentaba donde quería y esto no era un problema», confisa Belén. Además, no ha querido soltar prenda sobre donde se sentarán los colaboradores invitados de su programa de televisión.

Además, recordemos que, su hermano mayor sufre de fibriomialgia y lleva meses moviéndose en silla de ruedas y por tanto, es él y su madre lo que más le preocupa a Belén Esteban. «Mi hermano va a venir sin muletas y sin silla de ruedas», ha manifestado Belén Esteban muy esperanzadora por su hermano.

En todas las bodas siempre falta una o varias personas que les echa muchísimo de menos, y Belén se ha acordado de su padre que murió en 2006: «si me viera mi padre, estaría muy feliz y orgulloso».

Después de estos momentos tan emocionantes que ha tenido Belén, sus compañeros han entrado en el plató para seguir preguntándole cosas de su futura boda. Aunque Belén Esteban no ha querido contar cuál será la canción que sonará cuando los esposos entren, asegura: «es una canción que me emociona mucho y me la pongo en la ducha y lloro», ha manifestado la colaboradora de Sálvame.

También, la presentadora del programa ha querido aconsejar a la futura esposa de Miguel, «si quieres llorar, llora, si quieres reír, hazlo, pero no te quedes con las ganas».

Después de los consejos, preguntas y emociones, los colaboradores han despedido a la soltera Belén Esteban para que siga con los pocos preparativos que le queda para su boda. Eso sí, «no se nada del traje de Miguel, y solamente le he dicho que no vaya de blanco como Farruquito y no dormiré con él la noche antes de la boda», ha zanjado Belén Esteban.