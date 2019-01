Terelu Campos cuenta el «calvario» que sufre con el cáncer

«Me dijeron que esto era durísimo, no voy a olvidarlo en mi vida. ¡Me he sentido tan inválida, tan impotente...», confiesa Terelu en la entrevista que firma Mila Ximénez.

«Nunca he llorado tanto como en estos meses», prosigue. «Ha habido un problema de cicatrización en la espalda de donde me sacaron los músculos para reconstruirme los pechos. Me ha costado mirarme porque era una monstruosidad. Mi madre ha venido a todas las curas, pero nunca he dejado que pasase a verme. Si me llega a ver el pecho así, no duerme el resto de su vida», dice.

Pero, pese a esa calvario, Terlu Campos ya piensa en el futuro: «Sueño con volver al trabajo, eso significaría que mi vida está en orden. Sueño con que mi madre vuelva a trabajar. Le da vida. La inactividad la sume en un aburrimiento supino».

Terelu Campos tuvo cáncer hace cinco años y en los últimos cuatro meses se ha sometido a tres operaciones. a principios de julio daba a conocer que había aparecido un nuevo tumor y que volvía a pasar por el quirófano y en le mes de agosto se sometió a una doble mastectomía y posterior reconstrucción para evitar la aparición de nuevos tumores.