Suso y Sofía, pillados

Lo cierto es que ha pasado todos los días de estos meses con él, yéndose a cenar juntos, viajes, cenas, discotecas... no han podido pasar más tiempo juntos. Además, todo lo han compartido por las redes sociales y es que parece que no quieren llevar en su intimidad nada de la relación que poseen, todo lo han hecho público, incluso en los platós de televisión. A pesar de esto, este domingo en Viva la vida se ha desvelado una información que no se sabía y que nos ha dejado con la boca abierta.

Sofía Suescun y Suso Álvarez han sido pillados besándose apasionadamente en una de las salas vip de Mediaset durante una publicidad de Viva la vida. José Antonio -colaborador del programa- era la persona que contaba dicha información en directo, mientras que Suso negaba con la cabeza y aseguraba que eso era mentira: «Todos sabéis que Sofía y yo tenemos muy buena relación, -y hacía señas de que el beso había sido en la frente-».

Tras varios minutos hablando sobre el posible affaire que han podido tener la expareja en las instalaciones de Telecinco, era Emma García quien confesaba en directo: «Lo que ha dicho José Antonio es verdad, parte del equipo de control lo vio por imágenes. La sala tiene una cámara y el equipo de realización lo estuvo viendo mientras ocurría». Suso Álvarez se quedaba blanco ante las palabras de la presentadora ya que no esperaba, en ninguno de los casos, que hubiese cámaras en la sala y que mucho menos, Emma confirmara las palabras del colaborador.

De esta manera, Sofía Suescun no habría sido fiel y leal al que ahora está dentro de Gran Hermano VIP 7, Kiko Jiménez. Se trata de un bombazo que seguro que hace temblar los cimientos de esa relación ya que el extronista, viene de una relación en la que las infidelidades han estado muy presentes y no sabemos de qué manera de tomará, el exnovio de Gloria Camila que su ahora novia le haya sido desleal con Suso.

Además, recordemos que los dos protagonistas de esta noticia se conocieron en la casa de Guadalix de la Sierra concursando en una edición anónima, donde precisamente tuvieron un romance. Por lo que no se trata de la primera vez que los dos mantienen una relación más que de amistad.