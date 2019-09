Sara Sálamo se divierte con su hijo Theo

Lo cierto es que Sara no ha querido separarse ni un momento de su hijo, como muestra en los vídeo que ha compartido con todos sus seguidores. No cabe duda de que la canaria se derrite y no puede parar de dar mimos a su bebé recién nacido.

Por si fuera poco, la afición de Sara Sálamo por hacer ejercicio acompañada de Theo es bien conocida por todos, pero parece que Isco también se ha querido sumar a la tendencia.

En otro vídeo se ve al jugador del Real Madrid andando en la cinta con su hijo en brazos, al tiempo que bromea con su mujer, que es quien graba este bonito momento. Y es que ambos parecen decididos a inculcar el deporte y la vida sana al más pequeño de la familia.