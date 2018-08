Robert Redford confirma que dejará de actuar, pero no descarta dirigir

"Nunca digas nunca, pero he concluido que esto es el fin para mí en cuanto a actuación y que me voy a jubilar después de esto (la película 'The Old Man & the Gun') porque he estado haciendo esto desde que tenía 21 años", declaró el artista.

Leyenda de Hollywood delante y detrás de las cámaras, Redford aseguró en noviembre de 2016 que se retiraría de la interpretación tras participar en dos películas más: "Nosotros en la noche", que se estrenó en 2017 en Netflix, y "The Old Man & the Gun", que llegará a los cines de Estados Unidos el próximo 28 de septiembre.