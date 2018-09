Reese Witherspoon, la actriz comprometida

Con 42 años y tres hijos, la actriz estadounidense Reese Witherspoon se ha comprometido con sus ideas de manera firme y uno de sus últimos proyectos ha sido crear un canal de televisión con su productora denominado Hello Sunshine, en el que conduce un espacio de entrevistas a mujeres: Shine on with Reese. Un programa de, por y para las féminas.

El salto a los 15 años

En 1976 en la ciudad sureña de Nueva Orleans, Luisiana (EE UU), nace Reese Witherspoon, de padres dedicados a la medicina, pero ella decide presentarse a un casting con 15 años. El éxito fue rotundo y le lleva a protagonizar su primera película: The man in the moon (1991), donde interpreta a una dulce adolescente que se enamora de su vecino. Diez años más tarde nacería el filme Legally Blonde (2001), película con la que comenzó a subir escalones en Hollywood e hizo que su rostro se hiciera famoso entre los jóvenes y adolescentes estadounidenses.

Witherspoon es madre de tres hijos. Los dos primeros, Ava Elizabeth (19) y Deacon Reese (15), son fruto de su matrimonio con el también actor Ryan Phillippe, que duró ocho años. Su tercer hijo, Tennessee (6), viene de su segundo matrimonio con un manager de talentos, que se inició en 2011 y dura hasta la actualidad.

La actriz ha tenido una carrera plena y exitosa, pues consiguió el Óscar de Hollywood en 2005, cuando protagonizó la cinta Walk the Line, donde interpretaba a June Carter, la esposa y compañera del increíble músico de country Johnny Cash. Pero no solo consiguió la preciada estatuilla dorada, sino que sumó a su currículo un Globo de Oro, un premio Bafta (premio del Cine de la Academia Británica) y un Premio del Sindicato de Actores de Estados Unidos. A esta obra le siguieron otros éxitos como Water for Elephants (2011), junto con el joven y atractivo Robert Pattinson, o la divertida Hot Pursuit (2015), donde conoció a su ahora gran amiga la colombiana Sofía Vergara.

big little lies. Pero no es oro todo lo que reluce. En el mes de abril de 2013 la protagonista de Wild (2014) y su actual marido fueron detenidos por desacato a la autoridad, al no pasar el cónyuge el control de alcoholemia y enfrentarse ambos al agente que les estaba reteniendo. Aunque la artista pidió disculpas poco después. Asimismo, algunos meses antes, Reese Witherspoon había aparecido en la lista Forbes como una de las artistas menos rentables del momento. Sin embargo, parece que esos dos hechos marcaron un punto de inflexión para la interprete, que le dio la vuelta a la tortilla y, desde entonces, ha estado inmersa en trabajos y nuevos proyectos con el feminismo en el epicentro de ellos.

En febrero de 2017 comenzó, junto a la australiana-estadounidense Nicole Kidman, el rodaje de la serie Big Little Lies, emitida en HBO, de la que acaba de finalizar de grabar su segunda temporada y que arrasó en las pasadas ediciones de los Premios Emmy y en los Globos de Oro, consiguiendo cinco y cuatro galardones respectivamente. El drama narra la historia de tres mujeres protagonistas en un pueblo del norte de California, donde sucede un evento inesperado por todos y se crea su alianza dentro de una comunidad, donde no todo es lo que parece.

El final de la primera temporada tiene dos puntos de vista. El primero es el de aquellos que lo ven cerrado y no veían necesidad de una continuación y, por otro lado, están quienes se alegraron mucho por seguir con la historia.

Como novedades de la segunda temporada se puede decir que hay un nuevo fichaje, el de la actriz más veces nominada al Óscar en la historia, que cuenta con tres galardones: Meryl Streep. Respecto al estreno no hay una fecha fijada pero se sabe que será en 2019.

En varios medios la actriz ha afirmado, en su calidad de coproductora y protagonista de la serie, que lo que buscan es «el empoderamiento de la mujer y hacer más proyectos que tengan a mujeres en sus puestos de dirección, por eso en esta nueva parte de la serie es la inglesa Andrea Arnold quien dirige el rodaje», todo ello a pesar de que los trabajadores opinan que el trabajo realizado en la primera temporada por el director canadiense Jean-Marc Vallée, fue extraordinario. También ha comentado, en declaraciones al periódico español El País, que «es muy enriquecedor llegar al público de ese modo. Proporcionarles una mirada más profunda y completa de la vida de una mujer y ser capaces de mostrar todo lo que significa ser mujer». En resumen, se podría decir que Witherspoon es una mujer trabajadora y solicitada, con un Óscar, dos nominaciones y tres películas a la espera, entre las que está la tercera entrega de Legally Blonde preparada para los cines en 2020.