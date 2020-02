Primeras palabras de Edmundo Arrocet sobre María Teresa Campos: «Yo la quiero mucho»

La entrevista de María Teresa Campos en Sábado Deluxe no ha dejado a nadie indiferente. La presentadora se abrió ante toda la audiencia y dejó claro y contundente cómo estaba viviendo ahora tras su sepatación con Edmundo Arrocet. Un desenlace doloroso en el que no caben segundas oportunidades de ningún tipo. Una sinceridad que contrasta con la discreción de Bigote, que guarda silencio sobre la situación.

María Teresa Campos aparecía en Mediaset para sentarse y contar los detalles de ruptura, aunque comenzaba su entrevista pidiendo a los periodistas que le dejen vivir el duelo en paz: «Quiero tranquilidad. Vengo para pedir a los paparazzi que volvamos a la normalidad, a la normalidad de la que siempre ha sido mi vida; que si voy a algún lado que me pregunten cómo estoy. Pero estas cosas de ahora no las tienen que preguntar», explicaba al inicio de su entrevista con Jorge Javier Vázquez. Tras esa petición, la presentadora respondió durante dos largas horas a cuestione que exponían al catalán.

Teresa reveló detalles, hasta ese entonces desconocidos: «El día 29 comimos por su cumpleaños, apagó la vela de la tarta y me dice: «Me voy a Málaga mañana», empezaba diciendo. «¿A Málaga?, le contesté yo. ¡Pero si te lo he dicho!, me dijo con un grito, y yo me puse muy nerviosa al ver su reacción. Ya no te puedo decir lo que dijo porque yo me puse de verdad muy nerviosa porque ya habían pasado cosas tontas, como mensajes que no tendría que haber enviado... me puse muy nerviosa, y me dijo: siempre me tienes que dejar delante de los míos como si... no quiero que me humilles más», sentenció.