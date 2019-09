Paula Gonu se sincera en Instagram

«Bien del todo no estoy. Pero lo reconozco y lo acepto y quiero hacer todo lo posible para estar mejor conmigo misma y ser mejor persona», comienza diciendo Paula en su nuevo vídeo. La influencer conoció a su actual pareja cuando eran pequeños. Como bien cuenta, eran amigos incluso antes de ser pareja y, para ellos, la amistad siempre ha sido lo más importante de su relación.

«Alex y yo no estamos bien», confirma. Paula se ha sorprendido con la capacidad que tienen sus seguidores para conocer cuando se encuentra mal, especialmente en lo que respecta a su relación con Alex. «Me pone triste estar haciendo este video porque el hecho de hacer este video es reconocer que hay un problema y aceptar que hay un problema. Y no es que sea malo, simplemente es triste y por eso estoy llorando», continúa diciendo.

Paula admite que ha tenido que grabar el vídeo dos veces, porque la primera no dejaba de llorar y no quería subir el vídeo en esas condiciones. Pero, a la influencer nunca le ha gustado aparentar cosas que no son, por eso mismo ha querido sincerarse: «Cuando llevas tiempo con una persona sabes que la cosa va por épocas, igual que en la amistad e igual que en todo. Con una relación de amor todo el mundo tenemos épocas en las que estamos peor o mejor, normalmente los factores externos siempre influyen...», Paula no ha podido continuar su discurso sin romper a llorar, por lo que ha cortado el vídeo y ha continuado minutos después, esta vez más relajada.

«Para dejaros tranquilos, Alex y yo seguimos juntos, pero estamos en un punto en el que no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué hacer. Nos queremos muchísimo pero a la vez hay un daño que no nos deja avanzar y no nos deja ser lo que nos gustaría ser el uno con el otro», explica. Este motivo ha hecho que la youtuber sintiese que estaba falseando su vida en las redes asociales, por lo que ha estado más ausente de lo normal: «Entonces, a mí eso, igual que a él también, me está afectando muchísimo y es una de las principales razones por las que me he apartado un poco de Instagram», continúa diciendo.

«Yo tengo muchas dudas en la cabeza todavía con Alex y él conmigo. Ya hablaremos más en privado, no sé si en algún momento compartiremos de algo de sobre como sigue nuestro futuro», finaliza, agradeciendo las palabras de apoyo y mandando besos de ella y Alex para todos sus seguidores.