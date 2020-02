Paula Echevarría, toda una aventura en Kenia

La actriz está documentando toda la aventura en sus redes sociales y parece que lo está pasando como una niña pequeña en una tienda de caramelos. El fin de semana por los maravillosos paisajes de Kenia se le ha pasado volando a Paula entre visitas a escuelas de mujeres, orfanatos de animales en peligro, paseos por la sabana de Kenia y desayunos en medio de la naturaleza. Bien acompañada por Jesús y Miguel, Paula está experimentando uno de los viajes más apasionantes de su vida.

Una de las primeras cosas que el grupo hizo fue visitar un orfanato de animales, donde Paula se atrevió a mantener una conversación con Calleja a tan solo un par de metros de distancia de un guepardo: «Estamos en un orfanato próximo a Nairobi donde cuidan de por vida de los cachorros que han quedado huérfanos por diferentes motivos, especialmente por la caza furtiva. Nos han dejado acompañar dentro de las jaulas a los cuidadores para darles de comer», comentó Jesús. Un momento que Paula ha inmortalizado en sus redes sociales con una preciosa foto: «Sentados a un metro de un guepardo.. charlando.. como si nada... (vale, como si nada estaba Jesus Calleja, yo un poco más cagada)». Viendo se relajada postura nadie diría que la influencer lo estaba pasando mal en ese momento.

Otra de sus paradas ha sido en una escuela femenina que da refugio a todas las niñas que huyen de la mutilación genital, tal y como Paula documenta: «Hoy hemos visitado este centro y escuela que rescata a niñas que se escapan de sus casas para evitar que les mutilen los genitales.. una práctica NO LEGAL en Kenia, pero que desgraciadamente se sigue llevando a cabo por absurdas creencias culturales o religiosas.

La mujer artífice de este refugio y angel de la guardia de todas ellas, Agnes Pareyio, con 14 años fue mutilada por su madre y su abuela y desde entonces lucha contra viento y marea para que esta práctica se extinga.. y consiguió crear esta escuela con la ayuda de la ONG española Mundo Cooperante», explica en compañía de una foto donde se la ve sentada junto a un numeroso grupo de niñas y mujeres.

Un viaje en jeep por la naturaleza que está enriqueciendo la vida de Paula y dándole grandes lecciones. Eso sí, entre tanto momento intenso también hay risas y confesiones, como la última que ha hecho vía historias de Instagram: «Lo primero que nos han dicho es que no se podía hacer el camino de noche... y el sol ya se ha ido, quedan diez minutos para que se haga de noche, no sabemos donde estamos...Eso sí, no sé por qué, pero con este ser (Jesús Calleja) me río hasta en las peores circunstancias, o en las casi peores...», unos graciosos vídeos en los que ella y Calleja bromean bajo la puesta de sol. ¡Estamos deseosos de saber más detalles sobre su viaje!