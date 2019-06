Pamela Anderson, torturada «física y emocionalmente»

«Es difícil de aceptar. Los últimos dos años de mi vida han sido una mentira. Me hizo pensar que teníamos un gran amor. Me siento devastada al saber que tenía una doble vida», arrancó la canadiense.

Pamela definió a su expareja como «un monstruo». «Los narcisistas nunca cambian. Los psicópatas no cambian», insistió. «Esta es mi peor pesadilla. Nunca he sido celosa antes de conocerle. Ahora estoy agradecida de saber la verdad pero me duele».

La protagonista de los Vigilantes de la playa también desveló los intentos del Rami para conseguir su perdón. «Lo ha intentado todo. Me ha enviado flores, cartas, que no he aceptado. Vino a mi hotel y le seguridad se lo llevó. Tengo un guardaespaldas porque me da miedo. Me ha hecho daño y me ha amenazado en numerosas ocasiones», apuntó.