Paco León carga contra Instagram

Esta fotografía ha sido objeto de crítica por todos sus seguidores ya que le han tachado de poco higiénico al mostrar su vello púbico, algo que el actor no ha entendido y así lo ha defendido por su perfil, ya que no comprende porque si no se depila, se le tiene que criticar haciendo referencia a que es poco higiénico.

La fotografía -que fue un escándalo en toda regla ya que el actor mostraba su cuerpo entrenado del gimnasio- fue borrada porque la plataforma, Instagram, quiso censurarla. De esta manera, Paco León volvió a subir la misma imagen pero editada, con carteles en los que ponía ‘CENSORED’ y es que parece que a los haters del actor tampoco les gustó en absoluto que subiera de nuevo la fotografía, aunque tapándose mucho más y volvieron a criticarla e incluso denunciarla, por lo que Instagram se la ha vuelto a retirar.

Paco León que pocas veces se rinde, ha decidido subir la fotografía por tercera vez, pero sin embargo, esta vez la ha subido completamente recortada. Solamente aparece desde su cadera hasta su cabeza y de esta forma, no aparece ni sus piernas ni su zona más íntima. Por el momento sigue estando en su perfil de Instagram pero el actor ya se ha manifestado y ha mostrado su asombro ante lo que le ha sucedido:

«Perdonen que insista... Pero me han vuelto a censurar la foto ya censurada. ¿Cúal es la norma? Pensaba que el límite era genitales, culo y pezones femeninos. Por lo visto el vello púbico también está prohibido. Pero mi última foto no tenía nada de eso. ¿Será que si hay gente que la denuncia como inapropiada INSTAGRAM la puede retirar, aunque cumpla la norma?!!!! Si esto es así, me parece peligroso. Atenta contra la libertad de expresión y le da potestad a cualquiera para ejercer su supuesta superioridad moral y decidir sobre el contenido de mi cuenta».