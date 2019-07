Orlando Bloom se relaja en España

De vuelta a ‘El Señor de los Anillos’

Como bien hemos dicho en el inicio de esta noticia, Bloom protagoniza la nueva serie de Amazon Prime Video con la actriz Cara de Delevingne, Carnival Row, una historia que mezcla humanos y criaturas mágicas conviviendo en el mismo mundo, siendo Bloom un detective encargado de investigar una serie de asesinatos que están levantando el descontento entre humanos y mágicos. Delevingne interpretará al interés amoroso de Bloom, un hada revolucionaria que será apresada y despojada de sus alas.

La elección de esta serie deja a relucir que Orlando continúa interesado en las tramas de fantasía. Tras haber protagonizado tres entregas de la famosa historia El Señor de los Anillos y otras tres de su precuela, El Hobbit, queda claro en qué tipo de papeles se siente más cómodo el actor.

Ahora que ha fichado por Amazon, y Amazon está trabajando en una serie sobre El señor de los anillos, se ha lanzado a Bloom la idea de volver a encargar a Legolas, uno de los personajes con los que se consagró en Hollywood. «Bueno, me gusta pesar que soy ya un anciano y no sé dónde encajaría en ese mundo... Probablemente tendrán a un chico de 19 años para interpretar ahora a ese personaje», ha dicho el actor al respecto.

En el momento de responder esa pregunta, su compañera de reparto, Cara Delevingne se encontraba con él, y no dudó en apoyar la negativa de los fans ante las palabras de Bloom coreando diversos ‘no’, para gracia del actor. «Hace 20 años hablábamos de rehacer El Señor de los Anillos y decíamos ‘nunca’. Pero ahora estoy aquí, trabajando para Amazon y ellos los están rehaciendo. Es maravilloso. Quiero decir, no sé cómo van a abordarlo, no he tenido ninguna conversación sobre ello, pero yo siento que ya he hecho lo que tenía que hacer», finaliza el actor, dejando claro que ese es un capítulo de su vida que ya se cerró para él y no tiene intención de volver a la franquicia de nuevo.