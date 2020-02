Una faceta que lleva con orgullo. «La faceta de tía me encanta. Ver a mi hermana Ana que ha cambiado radicalmente, está mucho más amable, superentregada a su niño. Me encanta verla así, a Ana la ha dulcificado la maternidad. Enrique está que se le cae la baba, sobre todo con Lucy, cuando le abraza se le ve superfeliz. Los padres y las niñas tienen una relación muy especial. Me hace mucha gracia. Mis otros sobrinos también, Alejandro está a punto de entrar en la universidad, la pequeña Sofi. Es que los niños son una gozada».

Pero a pesar de gustarle tanto no entra en sus planes de momento la maternidad y menos aún plantearse lo de ser madre soltera. «Creo que es una responsabilidad muy grande y el niño me gusta que tenga roles, que vea que hay gente cuidando de él. No me planteo ser madre soltera. Me encantaría si encuentro a la persona correcta, me enamoro y hay un plan de futuro creo que es una evolución natural. Ojalá Dios me ponga la persona correcta, pero si no me la pone pues no podrá ser».

Y es que a Tamara se le resiste el amor y aún así asegura que no usaría jamás las aplicaciones de moda para ligar sobre todo porque no sabría manejarse en esas situaciones. «Yo entiendo mente, cuerpo y alma como uno. Creo que es superbonito y sagrado y es algo que no puedes compartir con cualquiera. Los matrimonios que son referente para mí han aparecido de repente en sitios que no se lo esperaban. Yo creo que sería incapaz de conocer a alguien que no sea amigo de mis amigos. Me siento más segura con alguien conocido». Y si este año ‘MasterChef Celebrity’ le ha cambiado la vida, también le ha pasado lo más alucinante, conocer al Papa. La diseñadora fue elegida para presentar el acto de la inauguración de la nueva casa de Scholas en Roma. «Fue un regalo de la providencia. No se lo pude contar a mis amigos porque no sabía si era verdad. Además, era la primera vez que presentaba algo. Para mí este Papa dijo algo que me cambió la vida ‘no os alejéis del redil’. Y eso me guía para mantenerme firme en la fe», confiesa.

Sucesora de su Isabel Preysler

El concurso de TVE le creó tal ansiedad que ahora ya no puede parar de hacer cosas. «Antes era muy pachanguita, me gustaba ir con tiempo y ahora me hiperactivo». Va a seguir explotando su carrera como imagen y ahora más que nunca se ve como sucesora de su madre, la socialité Isabel Preysler.

Este jueves ejercía de madrina del nuevo hotel Secrets Lanzarote Resort & Spa, un alojamiento de lujo que cumple con sus expectativas a la hora de viajar. Y va a seguir explotando dos de sus nuevas facetas que le apasionan: la cocina y la televisión. Ha visitado el Basque Culinary Center y aunque es consciente de que allí se han formado los mejores cocineros, no ve viable mudarse a San Sebastián, por eso ha decidido cursar un ciclo en Le Cordon Bleu de Madrid. «A mí no me gusta la cocina tan clásica, me gustaría meterme caña con toda la vanguardia que hay, me divierte y es una experiencia. Pero es verdad que el origen de todo es la cocina francesa».

En principio Tamara no tiene previsto montar ningún restaurante, pero sí formarse. «Yo quiero seguir metida en este mundo, me divierte, me motiva, admiro a los cocineros y quiero aprender más». Y también quiere seguir ligada a la televisión «Ahora mismo sigo colaborando todos los viernes en ‘A partir de hoy’ con Máximo Huerta en TVE. Hago una sección de moda, pero me divierte el coloquio, la parte del show, el guion. todo lo que lo envuelve. Es como una pequeña familia, ya conozco hasta el chico que pone el micrófono», asegura.

En su felicidad actual ha influido también mucho su cambio físico. «Es cierto que te encuentras mejor y más atractiva cuando estas en tu peso, pero yo nunca había tirado la toalla. No encontraba el método, pero desde que contraté a la nutricionista de la Buchinger para que me ayudara con los menús semanales me ha ido muy bien».