Nieves Herrero fue víctima de abusos sexuales cuando era niña

La periodista Nieves Herrero ha desvelado que sufrió abusos sexuales cuando era una niña por parte de un amigo de sus padres. Aunque no recuerda la edad exacta a la que ocurrió, «tenía entre tres y cinco años», apuntó. Para ella, compartir este relato es «quitar peso a la conciencia, es denunciar y visibilizar un enorme problema de nuestra sociedad que tenemos que cortar de lleno».

En una entrevista al periódico Público, la presentadora de Madrid Directo en Onda Madrid relató el episodio que según ella le robó la infancia: «De ese amigo, que por supuesto dejó de serlo en cuanto mis padres se enteraron, recuerdo sus manos y sus cosquillas. Sus cosquillas que no tenían que existir porque llegaban donde no tenían que llegar. Eran manos de plomo, manos que pesan. Desde entonces siento que hay manos de plomo que pesan en el alma».

Para la periodista ha sido difícil relatar el suceso: «Fíjate que estoy temblando al contártelo. No hay derecho a que te roben la infancia de esa manera. No hay derecho a que lo más bello del mundo que es ser niña te lo estropeen de esa forma. Yo no comprendía nada. No comprendía lo que pasaba. Por eso me escondía cada vez que venía a casa. No quería estar con él. Él me decía que no lo contara a nadie. Que era nuestro secreto», dice Herero en la entrevista.

Tras superar el miedo, fue Herrero quien contó a su familia lo ocurrido y la familia sacó a ese hombre de sus vidas de inmediato.

Desde entonces la periodista confiesa que se convirtió en una «desconfiada».