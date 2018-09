Natalia Sánchez desvela el sexo de su bebé

Natalia está embarazada de 4 meses y ahora por fin ha podido conocer cuál es el sexo del bebé. Ella misma ha querido desvelarlo en una fotografía en Instagram en la que, ademas, ha querido mandar un importante mensaje.

Lo que todavía no sé es si querrá llevar falda o pantalón; si vestirá de rosa, de azul o con purpurina; si jugará con princesas, con camiones o unicornios, si llevará flequillo, trenzas, rastas; Si decidirá cambiarse el nombre de Pepita a Pepito o Pepiti; si será hetero-, homo-, trans- , a-, pan- o nada de lo anterior; ni si decidirá seguir estereotipos o no y, sinceramente, no me importa lo más mínimo. Solo quiero que sea feliz, que no sufra ni un segundo por su género y que aprenda que no son los juguetes, ni la ropa, ni los colores los que tienen género, si no que somos los adultos los que tenemos prejuicios y complejos. Así que solo deseo, con todo mi corazón, que mi niña juegue, vista y viva con libertad”.