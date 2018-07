Michelle Rodríguez, luchadora y diferente

Michelle Rodríguez nace en San Antonio (Texas, Estados Unidos) el 12 de julio de 1978 y permanece allí hasta los ocho cuando se traslada con su familia a la República Dominicana, aunque tres años más tarde su nuevo destino fue el estado norteamericano de Nueva Jersey.

De alma latina se hizo muy popular a partir de sus trabajos en la saga de ‘The Fast and the Furious’

La artista sabe bien desde pequeña lo que significa pertenecer a una familia numerosa, pues entre hermanos y hermanastros suma un total de diez. Su padre es puertorriqueño y su madre dominicana. Michelle, aunque nativa estadounidense posee un alma latina y se hizo muy popular a partir de sus trabajos en la saga de The Fast and the Furious (2001). En esta franquicia interpreta a Letty Ortiz quien consigue conquistar al protagonista Dominic Toretto (Vin Diesel).

Sus inicios y ‘Fast and furious’

Sin embargo, su carrera en el mundo de la actuación comenzó un año antes con la película Girlfight (2000), dirigida por la estadounidense Karyn Kusama. Se trata de una película independiente en la que Rodríguez interpreta a una chica que aumenta sus habilidades en el boxeo mostrando que las mujeres también son capaces de luchar. Para llegar a este personaje, la de San Antonio tuvo que superar el casting contra las 350 chicas que aspiraban al papel. Después de este primer trabajo todo vino rodado con las películas mencionadas de Fast and Furious y además participó en la superproducción Avatar (2009) del cineasta canadiense James Cameron. Esta película consiguió tres premios Óscar y, hasta hoy, es la película más cara, más taquillera y más vista de todos los tiempos. Pero la carrera de Michelle Rodríguez no se queda solo en la interpretación, porque también ha hecho doblajes en películas como Smurfs: The Lost Village (2017). Uno de sus trabajos más recientes ha sido The Fate of the Furious (2017), última entrega de la saga automovilística, de la que afirma: «su gran éxito se debe a ese sentimiento de familia, unido a la acción y las diferentes etnias y culturas que se muestran en las películas», añadiendo que ha sido una de sus favoritas al tener que «grabar en Cuba, país que me ha parecido espectacular y que cuenta con una población maravillosa», según recoge el portal de cine y series Kinowetter.

Su defensa de la mujer y nuevos proyectos Durante la promoción y distribución de este proyecto desató la polémica con unas declaraciones a diferentes medios en las que decía: «los papeles femeninos deberían cobrar más importancia y peso en la saga», incluso llegó a amenazar con abandonar las siguientes partes si no se produce este cambio de perspectiva, así lo mostraba la revista Cosmopolitan. Pues, la artista comentó que «las mujeres cuentan con gran cantidad de obstáculos a la hora de acceder en el cine a puestos, tanto delante como detrás de las cámaras, y no precisamente por falta de talento. sino por el ego de los hombres». Los últimos trabajos en los que ha estado inmersa y que podremos ver pronto son: Widows (estreno en noviembre del 2018), del director de la galardonada 12 Years a Slave (2013), Steve McQueen, y The Limit. La primera es una película basada en la serie homónima de los años 80 del pasado siglo donde cuatro viudas se plantean la posibilidad de llevar a cabo un atraco ideado por sus difuntos maridos. Mientras que la segunda es una serie de realidad virtual dirigida por el estadounidense Robert Rodríguez, en la que interpreta a una mujer modificada genéticamente que busca destruir a quienes la crearon. Ambos habían coincidido en cintas como Machete (2010) y Machete Kills (2013). En general, los papeles de la actriz están marcados por personajes de mujeres fuertes, luchadoras e independientes. Curiosamente, Michelle, fuera de las pantallas, no es ni seria ni distante, sino todo lo contrario, amable y cálida. En relación a esto afirmó en una entrevista que «los papeles de hispana siempre eran los de mujer de mala vida».

«Hollywood no es mi mundo»