«Mi ex marido me ha pegado una paliza»

La rusa, que ha agradecido las muestras de afecto, ha aprovechado para pedir un teléfono móvil a sus seguidores, porque según parece, su ex le rompió el suyo durante la agresión.

Mostrando su rostro, contaba lo ocurrido preocupando a muchos de sus seguidores que la animaban a denunciar a su ex marido. Al parecer, tras la separación, el ex de Tatiana entró por el balcón de su casa y le propinó una paliza que le «reventó un poquito el labio».

Un matrimonio roto

Tan sólo unos días antes, Tatiana había anunciado también por Instagram que su matrimonio se había roto, después de seis años «tirados a la basura». En su declaración, aprovechaba para explicar que «menos mal que no tengo hijos ni nadie que me una», dejando claro que las cosas no habían sido nada fáciles para ella.