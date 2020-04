Merlos, «tranquilo y disgustado», pide poner fin al culebrón del confinamiento

Tras una década de carrera mediática, Alfonso Merlos, de 41 años, se convertía este fin de semana en ‘trending topic’ en España. Pero no por sus opiniones políticas sino por una supuesta infidelidad a su novia, la televisiva Marta López, exconcursante de ‘Gran Hermano’ de 46 años. La traición, que se ha convertido en el culebrón del confinamiento y ha sido bautizada como ‘Merlos Place’ (en alusión a la serie norteamericana de los 90 ‘Melrose Place’), tiene enganchado a medio país, tal y como demuestran las audiencias históricas de los espacios en los que se aviva con nuevos personajes e imágenes. La supuesta infidelidad fue retransmitida por YouTube donde Merlos ofrecía una entrevista en ‘Estado de Alarma’. Durante la charla, en el plano se colaba una joven con ropa de baño, Alexia Rivas, de 27 años y reportera de ‘Socialité’, otro de los programas estrella de Mediaset , cadena en la que colaboran Merlos y su ex.

Sobre su relación con Marta López, Merlos dijo que fue muy bonita y que ha hecho todo lo posible por cuidarla, protegerla y ayudar en muchas cosas. Al periodista no le ha dolido disculparse con su ex, aunque sí dijo estar molesto por las informaciones que se han publicado en los últimos días. Y aunque la tercera en discordia, la joven reportera Alexia Rivas, ha ejercido de novia en las últimas horas confinada en casa del periodista, Merlos se ha mostrado tajante sobre su estado civil: «Por supuesto, estoy soltero», aseguraba a Ana Rosa. Horas más tarde en ‘Ya es mediodía’, otro espacio de la cadena, aclaraba que no va a entrar a hablar de su vida privada y, como abogado, apelaba al derecho al honor y a la intimidad de las personas que no comercializan con su vida privada, como es su caso. Y es que a Alfonso lejos de beneficiarle esta polémica, podría afectarle como director de Comunicación en el Colegio de Abogados de Madrid, donde percibe, según fuentes cercanas un sueldo de alrededor de cien mil euros al año. Este fin de semana ya había miembros que pedían su cese. Sin embargo, la decisión del decano, José María Alonso, ha sido mantenerle en el cargo. Ha pesado más su trayectoria profesional, que su desliz emocional.

Merlos es licenciado en Periodismo y doctor en Derecho Internacional. Durante muchos años fue una de las caras conocidas de 13 TV donde presentó y dirigió un espacio de actualidad. También es CEO de Trocadero Comunicación, empresa que fundó con su anterior pareja, la también periodista, Marisa Páramo, y consejero delegado de la Fundación Comunidad Iberoamericana. Ha escrito varios libros sobre terrorismo etarra y yihadista. Y aunque no ha huido de los focos durante su romance con la exconcursante de ‘GH’, ahora quiere anonimato, y no hablará más sobre este culebrón. Quiere salvar su reputación, aunque la puerta de su casa se haya convertido en un plató de televisión.