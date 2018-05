Mel Gibson quiere que Mark Walhberg protagonice su nueva película sobre la Segunda Guerra Mundial

Según informa The Wrap, Gibson quiere que Walhberg, con quien coincidió delante de las cámaras en la comedia Dos padres por desigual, donde encarnan a padre e hijo, se una a Destroyer para interpretar al protagonista de la película.

Destroyer es una adaptación del libro de John Wukovits, 'Hell from the Heavens: The Epic Story of the USS Laffey and World War II's Greatest Kamikaze Attack', basado en la Batalla de Okinawa en abril de 1945, cuando el USS Laffey resistió 22 ataques kamikazes y se ganó el sobrenombre de "El barco que no morirá".

Hollywood Gang producirá la película, cuyo guión está elaborado por Rosalind Ross, conocida por participar en los libretos de la serie de televisión Matador. Destroyer tiene previsto comenzar su rodaje en otoño.

Mientras tanto, Walhberg se prepara para interpretar a Steve Austin en 'The Six Billion Dollar Man', un militar que empieza a formar parte de un programa gubernamental de alto secreto, después de que un terrible accidente.

Con la ayuda de la tecnología, Steve vuelve a la vida con habilidades extraordinarias, convirtiéndose en el primer hombre verdaderamente biónico del mundo. Basada en la serie de televisión de los años 70, Warner Bros. iniciará el rodaje de la película este verano y Gibson, por su parte, está en negociaciones para unirse al reparto.