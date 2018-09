«Me gusta lo que está hecho desde la entrañas»

— Para la gira de Grandes éxitos y pequeños desastres ha tenido que mirar hacia atrás. ¿Qué se ha encontrado, más éxitos que desastre?

— Los desastres hacen el camino ¡¡Han sido importantes!! Y los buenos ratos, también.

— ¿Nostalgia de los tiempos pasados, sobre todo cuando el mercado y la industria musical era otra muy distinta a la actual?

— Nostalgia ninguna, presente precioso.

— ¿Cómo consigue conectar con tanta facilidad con las nuevas generaciones, tras 22 años de carrera?

— Muchas gracias, pero eso habría que preguntarles a ellos y que nos contaran si realmente sucede.

— Su público no entiende de generaciones, incluso suele ser habitual encontrarse con jóvenes padres con sus hijos adolescentes. ¿Le gusta ver esa estampa que le he descrito, le dispara el ánimo?

— Para mí eso es llegar, transmitir, cuando no es una moda, cuando no te encasillas en un estilo, yo hago música para todo el mundo.

— ¿Qué se encontrará el público que acuda a sus conciertos dentro de Mar Abierto? Además del repertorio, ¿cuál será la principal diferencia con respecto a sus anteriores entregas en las islas?

— Que por primera vez vamos con todo el show al completo, fuegos, todas nuestras luces, equipos, etcétera, que tanto cuesta hacer llegar hasta las islas.

— Más allá de los tópicos que se suelen decir en estos casos, ¿siente una conexión especial con el público canario?

— Sois cariñosos, amables, llevo 18 años visitándoos y me encantan vuestras playas, los lugares secretos, la gastronomía, Garajonay, Fuerteventura....

— ¿Qué considera que diferencia su directo de los de otros artistas?

— No me comparo, yo hago lo que me sale del corazón.

— ¿Considera que el directo es la principal vía para sobrevivir en la música en estos momentos una vez que la venta de discos es casi un recuerdo del pasado?

— La principal vía para sobrevivir en la música es hacer canciones que lleguen a la gente, no tomarles el pelo y querer a tu público de manera real.

— ¿Le gusta la música que marca la pauta en las radios y televisiones de este país en estos momentos?

— Me gusta lo que está hecho con las entrañas y con la verdad, no me gustan las cosas hechas de manera matemática para buscar un resultado.

— ¿Qué nos puede decir sobre el reguetón?

— Que el que está hecho con el corazón y raíz me encanta. En 2005 conocí él reguetón en Puerto Rico, me enamoré del flow de un tipo llamado Voltio.

— Usted siempre se ha caracterizado por su franqueza, por decir lo que piensa en todo momento. ¿Se ha convertido esa cualidad en un deporte de riesgo en España?

— El respeto hace que puedas ser claro.

— ¿Cree usted que a nivel de libertades y de encaje ante lo que opina el resto en los últimos años en España se ha involucionado?

— Tenemos mucho que aprender, mucho que trabajar: ser mejores vecinos, unidad, comunicación... suena utópico, pero sería precioso

— Si le nombro el Valle de los caídos, ¿qué le apetece decirme?

— Hablemos de música.

— Como colchonero de pro, ¿qué nos puede decir de nuestro paisano Vitolo?

— Y de deporte... ¡¡que es un gran jugador!! Y que llegará a su 100% a base de trabajo, creo que es un jugador que aún no ha dado su máximo.