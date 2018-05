María Vallejo-Nágera "despolva" las leyendas negras de ocho mujeres "históricas" y rescata su verdad en 'Mujeres de Luz'

"Lo que he hecho en este libro es descubrir en los zapatos de cada protagonista lo que vivieron y consiguieron a pesar de tener una vida atormentada", ha explicado la autora en un encuentro con los medios con motivo de la presentación del libro, este lunes 7 de mayo en Madrid.

Así, a través de una investigación con los libros de la biblioteca de la Universidad de Harvard, donde tuvo la oportunidad de estudiar el pasado año, Vallejo-Nágera hace "honor a la verdad", puesto que, a su juicio, "al final a los que hay creer es a los historiadores de las universidades", y relata la vida de estas mujeres "que tendrán luz para toda la eternidad".

"Siendo mujeres llenas de pecados y vidas atormentadas, me metí en el corazón de todas ellas, y a pesar de sus errores humanos, yo no he visto mujeres con más talento", ha expresado para precisar que, "por ejemplo", Coco Chanel "salió de la pobreza más absoluta" para llegar a ser "la descubridora de la belleza".

En este contexto, ha matizado que lo que les une a todas ellas es "que llegaron muy lejos pero a la vez cayeron muy bajo", y que casi todas murieron de una manera "trágica". "Por otro lado, toda esa humanidad torcida te da esperanza y te muestra que todas esas esfinges también son humanas, y que todos tenemos luz", ha añadido.

A su juicio, de las ocho protagonistas, la que más le "ha impresionado" es Peggy Guggenheim. Según ha relatado, a pesar de ser "la descubridora del arte contemporáneo", tuvo que "soportar desprecios" y luchar contra una vida personal "muy complicada".

"Le decían que llevaba chatarra y que nunca pondrían esa porquería en las paredes. Hoy por hoy las piezas que ella que eligió cuestan millones. Tenía un don y yo la admiro por ello, y, sin embargo, a nivel personal era un auténtico caos", ha narrado.

Para ella, "el ser humano tiende a olvidar lo bueno muy rápido y se queda solo con lo negativo", algo que se demuestra en el relato "lleno de prejuicios" construido entorno a la Princesa Lucrecia Borgia, hija de Rodrigo Borgia, un poderoso renacentista valenciano que más adelante representó las políticas del maquiavelismo y la corrupción sexual comúnmente asociadas a los papados renacentistas.

"Siempre se ha dicho que era una bruja, e investigando me di cuenta de que nunca hizo nada malo. Fue calumniada por ser hija de quien era. Era una niña manipulada por un padre complicado", ha señalado para añadir que algo "parecido" pasa con Cleopatra, quien "a pesar de cometer muchos errores" tenía "un nivel político impresionante y luchó y amó su tierra como nadie".

En este contexto, ha recalcado que, a través del capítulo dedicado a la mencionada reina egipcia, se demuestra como "mujer y hombre tienen que ir de la mano en la lucha por la igualdad", como lo hizo Cleopatra junto a Julio César y Marco Antonio.

"Merece la pena que estas mujeres no sean olvidadas. Muchas veces utilizamos expresiones como la de la Reina de Saba sin conocer su verdadero origen. Yo he intentado quitar el polvo para que todo el mundo sepa quienes fueron de verdad", ha concluido.