María Jiménez cuenta su paso por el hospital

Tras preocupar a todo el país y que se llegase a temer por su vida, la cantante desvela: «Llegué muerta al hospital y he resucitado, y aquí estoy», sin perder la fuerza ni el sentido del humor aunque ha confesado que sigue en rehabilitación porque «aún tengo cosquilleo en una pierna».

Sin poder evitar emocionarse, María también ha confesado que «no sabía que se me quería tanto», y ha declarado que la enfermedad «ha servido para reencontrarme con amigos del pasado», aunque no puede evitar sentirse culpable por lo mal que lo han pasado los suyos, en especial su Alejandro: «Yo no lo he pasado mal, lo peor que llevo es lo que ha sufrido mi hijo, mi hermana...», desvelando que se los encontró llorando cuando despertó en la UCI.

Además, María ha querido agradecer el trato tanto del personal del hospital de Sevilla como el de Cádiz y sentencia tajante: «Gracias a ellos estoy aquí».