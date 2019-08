Luke Perry, homenajeado

Riverdale llora su pérdida

Ya hace meses que el productor de la serie adolescente anunció que se grabaría un tributo para Perry dentro de los capítulos de la cuarta temporada de Riverdale, pero no quisieron dar muchos detalles sobre ello. Pero, ahora, la actriz Shannen Doherty, compañera de pantalla de Luke en Sensación de vivir y una de las protagonistas del tributo en la serie adolescente, ha dado algunos detalles sobre lo que se verá el 9 de octubre, cuando ‘Riverdale vuelva a la pequeña pantalla.

«Fue extremadamente difícil emocionalmente hablando, pero realmente me siento honrada y orgullosa de que me hayan preguntado y pueda ser parte de ello. El manager de Luke fue un gran apoyo, así que acepté participar en ello sabiendo que iba a ser apoyada por todo el mundo que era importante para Luke y sabiendo que era una serie en la que Luke había estando intentarme introducirme desde el primer día. Fue un momento hermoso y el elenco lo ama, lo ama muchísimo. De muchas formas fue catártico y muy muy duro y emotivo», dice la actriz, quien también ha confesado que en un principio no iba a aceptar volver al remake de Sensación de vivir y finalmente se decidió tras enterarse de la muerte de su compañero de reparto.

«Sabe que no iba a hacerlo. No tengo nada en contra del programa, pero iba a venderse y triunfar estuviese o no en él. No me necesitaban y yo en ese momento no quería hacerlo. Y cuando Luke murió las cosas cambiaron drásticamente para mí y pensé que era una gran oportunidad para honrarlo», explica la actriz.