Los famosos se vuelcan con la hija de George Floyd

La hija de seis años de George Floyd es la nueva accionista de Disney, gracias a un generoso regalo de la cantante Barbra Streisand. Gianna Floyd le agradeció el gesto a Streisand a través de su cuenta de Instagram donde publicó una serie de fotos que muestran la carta y el certificado de Disney que recibió por correo de la famosa actriz. «Gracias Barbra Streisand por el regalo. Ahora soy accionista de Disney gracias a ti», escribió junto a una foto de ella sonriendo con el certificado que tiene el logotipo de la famosa compañía.

Streisand, de 78 años, también le regaló a Gianna dos copias de sus álbumes de estudio ‘My Name Is Barbra’ (Mi nombre es Barbra) y ‘Color Me Barbra’ (Píntame Barbra) de 1965 y 1966, respectivamente. Según la bolsa estadounidense, las acciones de Disney actualmente cuestan aproximadamente 115 dólares, aunque tras la pandemia han vuelto a subir su cotización. Se desconoce el número de acciones que ha recibido Gianna de Streisand, aunque su rendimiento a largo plazo podría ser un buen ahorro.

La pequeña huérfana se ha convertido en todo un símbolo tras aparecer en un vídeo sonriente por las calles de Mineápolis al grito de: «Mi papá cambió al mundo». Hace dos días abrió una cuenta en Instagram que ya ha acumulado 45.000 seguidores. De momento ella solo sigue a una veintena de personas, entre las que se encuentran Streisand, Oprah Winfrey y Michelle Obama, entre otras grandes personalidades del mundo de la política y del entretenimiento. Su padre, George Floyd, de 46 años, fue asesinado el 25 de mayo por un policía de Mineápolis.

La pequeña Gianna cuenta ahora con el apoyo de poderosas celebridades y de organizaciones. La semana pasada se le otorgó una beca completa en la Texas Southern University en Houston para cuando termine el instituto. A la donación de Streisand se une la del rapero Kanye West, esposo de la mediática Kim Kardashian, que también se ha preocupado por su futuro. Hace unos días West era señalado por la revista ‘Forbes’ como la segunda persona que más ingresos había tenido este año, con unos de 170 millones de dólares procedentes de su marca de calzado.

El artista ha querido mostrar su lado solidario creando un fondo universitario para que Gianna pueda estudiar una carrera en el futuro y ha donado 2 millones de dólares para organizaciones benéficas en apoyo a Floyd. La niña también quiso agradecerle este gesto y agregó el hashtag #JusticeForGeorgeFloyd, con un mensaje que decía: «Gracias Kanye, gracias a ti tendré una educación universitaria. Mami y yo estamos muy agradecidas contigo y tu familia».