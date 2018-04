La exmodelo de Playboy que tuvo una supuesta aventura con Trump podrá hablar libremente sobre su relación

McDougal llevó el mes pasado ante los tribunales a America Media Inc., dirigida por un amigo de Trump, David J. Pecker, para invalidar un acuerdo legal de 2016 que le impedía hablar sobre su aventura con el presidente estadounidense.

La exmodelo recibió 150.000 dólares (122.000 euros) de America Media Inc. por cederles la exclusiva sobre su aventura con Trump. Esta empresa es conocida por llevar a cabo la práctica de "catch and kill" ("cazar y matar") con las historias que pueden dañar a los amigos de Pecker: contactar a los protagonistas, negociar con ellos para adquirir la exclusividad sobre su testimonio y luego no publicar nada al respecto. El principal producto informativo de American Media Inc. es la prensa rosa.