La boda de millonaria de Marta Ortega y Carlos Torretta

De lo más caro fueron las actuaciones musicales, que costaron más 5 millones de euro. Sin duda, lo mejor la presencia del líder de Coldplay Chris Martin, Norah Jones y Jamie Cullum. El artista más caro fue Chris Martin, vocalista del Coldplay, que se habría llevado alrededor de 2 millones de euros por interpretar Viva La Vida, Yellow, Fix You y A Sky Full of Stars. El encargado de cerrar el show fue el DJ Mark Ronson, que se embolsó cerca de 900.000 euros, según The Telegraph.