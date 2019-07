Kiko Matamoros habla con Makoke

Tanto es así, que Kiko acudió a un cumpleaños con amigos y allí ha querido dejar claro que se encuentra bien, «bien, ya ves, muy bien», ha declarado el colaborador de Sálvame. En cuanto a la operación, parece ser que el exmarido de Makoke tiene ganas pero no está asustado, «con ganas ni con no ganas, pero bien. Si estoy bien, no estoy asustado», ha manifestado Kiko Matamoros.

Aunque la cara le cambió cuando se le preguntó por su expareja, que también estaba invitada a la fiesta. Por tanto, Kiko Matamoros coincidió con Makoke pero ante la prensa, ambos evitaron pronunciarse sobre cómo está su relación en estos momentos, aunque cuando la expareja se vieron no dudaron en saludarse con dos besos y charlar unos momentos en el interior del evento y seguro que intentaron limar asperezas ante el complicado momento que vive el colaborador de televisión.