Kanye West se desata en una reunión con su «héroe» Trump

Ataviado con una gorra roja con el lema Make America Great Again, el célebre músico dio rienda suelta a sus pensamientos sin orden ni concierto, golpeando con la mano el centenario escritorio presidencial y profiriendo palabrotas que probablemente jamás se habían oído antes frente a las cámaras en el Despacho Oval. «Trump está en su viaje de héroe ahora mismo. Puede que no pensara que tendría (a su lado) a un hijo de puta loco como yo», dijo West, sentado enfrente de Trump.

El ganador de 21 Grammys visitó la Casa Blanca para conversar con el presidente sobre la violencia de pandillas y el sistema penitenciario de EE UU. Pero al comienzo de la reunión, con los periodistas presentes, West divagó durante más de diez minutos sobre las divisiones políticas en EE UU, la falta de lealtad a Trump, los errores que a su juicio cometen los afroamericanos e incluso su propia salud mental. «Han tratado de asustarme para que no lleve esta gorra, mis propios amigos, pero esta gorra me da poder», afirmó Kanye. «Mi padre y madre se separaron, así que no había mucha energía masculina en casa, y también estoy casado con (una mujer de) una familia en la que tampoco hay mucha energía masculina», agregó. En ese sentido, señaló que el lema Estoy con ella de la candidata demócrata en 2016, Hillary Clinton, no le hizo sentir «como un hombre que pudiera jugar a la pelota con su hijo».