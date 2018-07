Juan Magán vuelve a Gran Canaria

El artista Juan Magan estará el próximo otoño en Gran Canaria, ya que será cabeza de cartel del Festival Telde Latino 2018 en el que también actuarán la Orquesta Maracaibo y el Dj Abián Reyes. Todos ellos se darán cita el 6 de octubre en el parque Auditorio José Vélez de Telde, a partir de las 23.00 horas, para hacer que los asistentes disfruten con sus ritmos y de temas conocidos como los de Juan Magan.

La Orquesta Maracaibo, con 15 músicos, hará que el público baile con la «música de verbenas de siempre y temas actuales», mientras que el Dj grancanario Abián Reyes hará «vibrar» a los asistentes con su variedad musical, según informó la organización en nota de prensa.

Las entradas para poder asistir al Festival Telde Latino 2018 se pueden adquirir a través de las web de Impacto Espectáculos (www.impactoespectaculos.com) y de Entrees (www.entrees.es), con una promoción de salida.

Antes, el 17 de agosto estará en Fuerteventura Juan Magán compartirá escenario con Carlos Baute y las K-Narias, que actuarán por primera vez juntos en Fuerteventura reunidos en la primera edición del festival Cotillo Live Music, programado el 17 de agosto.

Artista global. Juan Magan es el único artista español con cuatro temas, tres suyos y una colaboración, en el Top50 de Spotify España.

El Madison Square Garden de Nueva York, el Estadio Azteca de México, el American Airlines Arena de Miami, el Estadio Nacional de Lima o la Cancha de los San Antonio Spurs, en Texas, son solo solo algunos de los grandes recintos donde ha actuado Juan Magán (Badalona, 1978). En España, arrasa en realities, radiofórmulas y pabellones de deportes, pero su verdadera relevancia está en su gancho global, según reza en su web oficial.

No es casualidad que pertenezca al podium de nombres españoles que más suena fuera de España, según los últimos datos de Spotify. Es el segundo artista español más escuchado en el mundo, solo por debajo de Alejandro Sanz.

Magán ha actuado en casi toda América Latina y también en todas las grandes capitales de Estados Unidos y Canadá. La música electrónica actual no se entiende sin trabajos como The King Of Dance (2012) y The King Is Back (#LatinIBIZAte) (2015).

Magán ha sido un factor clave en la actual pujanza de la música latina. Impulsor de un sonido con poder de seducción internacional, capaz de hacer bailar todas las generaciones. El discjockey español se ha ganado el respeto del Olimpo del pop internacional, como demuestran sus colaboraciones con Enrique Iglesias, J Balvin, Future, Gente de Zona, Nelly Furtado, Don Omar y Paulina Rubio entre muchos otros.

Su éxito radica en mezclar potentes ritmos de discoteca con historias de amor que desarman. Prueba de ello son himnos globales como Tentándome, Bailando por ahí o Si no te quisiera.

Sus nuevos éxitos Déjate llevar, junto a Belinda y Manuel Turizo, y Bum Bum Tam Tam, unto a Future, J Balvin, Stefflon Don Y Mc Fioti, ya suenan en discotecas de todo el mundo.