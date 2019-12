Jorge Javier se muestra tranquilo antes de volver a quirófano

Tras despedirse momentáneamente de los paltós de televisión, Jorge Javier tendrá que volver a quirófano debido a una complicación de dos stent que le colocaron tras sufrir un aneurisma el pasado mes de marzo. Aunque por el momento serán Carlos Sobera y Jordi González los encargados de sustituirle en Gran Hermano VIP, lo cierto es que el presentador tiene intención de dirigir la gala final del reality.

Con un look de lo más cómodo con pantalón vaquero, jersey jaspeado y zapatillas de deporte en color negro, Jorge ocultó parte de su rostro con unas oscuras gafas de sol con las que no logró ocultar su gran sonrisa.

Haciendo gala de la positividad que le caracteriza, Jorge comunicó así su nueva intervención: «Después de una prueba muy esperada me han comunicado que tengo que volver a pasar por el quirófano en diciembre. No hay mal que por bien no venga. Ya no tengo que romperme la cabeza pensando dónde iré de vacaciones».