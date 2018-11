Javier Fernández: «España necesita tiempo»

Su cara se llena de luz cuando le preguntan por Revolution on ice de la misma manera en que unos padres presumen de su hijo. El patinador campeón olímpico, dos veces campeón del mundo y seis de Europa, Javier Fernández, llevará el próximo 26 de diciembre su espectáculo hasta el Gran Canaria Arena, a partir de las 20.30 horas; una propuesta que ya agotó las entradas en las citas de Pamplona y Málaga. «Se trata de uno de los mejores espectáculos de patinaje sobre hielo del mundo», asegura, sin desvelar mucho. Y no exagera: sobre la pista de hielo habrá 37 medallas en campeonatos internacionales, entre los que se encuentran grandes estrellas del patinaje como Yuna Kim, doble medallista olímpica o Evgeni Plushenko, considerado como el mejor patinador de la historia. Además, media decena de artistas nacionales acompañados por un gran juego de luces y de mapping, que convertirán la pista en una pantalla de 360 grados. «Es una de esas cosas a las que prefieres haber ido a que te la cuenten y lamentarte por no haberlo hecho», afirma.