Hugh Jackman: Éxito, fama y mucho esfuerzo

Una trayectoria premiada

Tras el éxito de su interpretación como Wolverine, protagonizó la comedia romántica Kate & Leopold (2001) por la que fue nominado a los Globos de Oro, pero no fue hasta el 2013 cuando ganó este premio gracias a su papel en «Los Misérables», bajo la dirección de Tom Hooper, donde trabajó junto a Anne Hathaway y Russell Crowe. Su actuación como Jean Valjean en esta película también le supuso su primera nominación al Óscar como mejor actor. Jackman ha demostrado ser un artista polifacético por sus interpretaciones en diversos géneros, que irrumpen en esa imagen de superhéroe que se había hecho en el cine, como su papel en la película de acción-terror Van Helsing (2004); en el drama romántico Australia (2008), que protagonizó junto a Nicole Kidman y The Greatest Showman (2017). También ha puesto su voz en personajes de animación en Happy Feet y Flushed Away.

Gracias a su papel en Erskineville Kings (1999), un drama dirigido por Alan White, ganó el premio al Mejor actor del Círculo de Críticos Cinematográficos Australianos y fue candidato al Mejor Actor de la Academia de Cine de Australia. Sus habilidades para la música y el baile lo llevaron a protagonizar musicales como La Bella y la Bestia, Oklahoma! y Sunset Boulevard, por el que recibió un MO Award. También fue galardonado con el Tony de teatro al mejor actor musical por su actuación en The Boy From Oz, que representó en Broadway. «No puedo vivir sin música. Si hace 20 años me hubieran dicho que iba a estar donde estoy no me lo hubiera creído. Hollywood no entraba en mi radar y no recuerdo qué me llevó a cantar. Pero una cosa que tenemos los australianos es que nos lanzamos a por todo. En Australia tienes que hacer de todo para sobrevivir».

La revista People lo eligió como el hombre más atractivo del mundo en 2008, posee el Premio Donostia 2013 del Festival de San Sebastián a su extensa trayectoria profesional y un Emmy al mejor presentador por su desempeño en los premios Tony de teatro. Algunos medios de comunicación y críticos de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas han publicado que su último personaje en The Front Runner (2018), dirigida por Jason Reitman, podría suponerle otra nominación al Óscar.