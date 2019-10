Gloria Camila habla de Kiko

Antes de que comenzase el concierto, dejo unas bonitas palabras relacionadas con el motivo del evento. «Son unas mujeres muy luchadoras, creo que se merecen todo el respeto del mundo. Esto es lo mínimo que se puede hacer por ellas», ha declarado.

Atrás ha dejado su relación con Kiko Jiménez. Siguiendo su línea habitual, ha preferido no entrar a valorar demasiado la expulsión de su ex de Gran Hermano VIP. Para Gloria Camila es un tema que ya le cansa, por lo que no tiene también buenas palabras sobre él. «Creo que ha hecho el ridículo, hacen el ridículo», ha afirmado refiriéndose también a la relación de su ex con Sofía Suescun.

Dentro del programa de Mediaset, ha valorado a su sobrina Rocío Flores, a la cual le ha agradecido la defensa que ha hecho sobre ella. Además, ha considerado que «es maravillosa» y «se merece lo mejor».