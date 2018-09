Galiana, el artista que triunfa en Francia tras salir de España por la crisis

Al poco tiempo de pisar París, fue contratado en la serie "Chefs", pero su carrera dio un vuelco al interpretar el papel de hijo de Abril en la serie "Clem", que emite el canal privado "TF1".

"Mi encuentro con ella ha sido fabuloso, no me lo esperaba para nada", afirmó Galiana en entrevista con EFE.

Para él fue sorprendente que, sin hablar francés, de repente le llamaran para una serie vista por entre seis y siete millones de telespectadores y trabajar durante cuatro años con la intérprete española.

En España había actuado en el programa infantil "El mundo mágico de Brunelesky" y a continuación en series como "Un paso adelante", "Yo soy Bea" o "Círculo rojo", pero a pesar de tener más de una década de experiencia, su trayectoria nunca llegó a despegar.

Este actor alicantino (Villajoyosa, 1978) ha conseguido en Francia una salida laboral que no encontró en su país natal, donde antes de hacer las maletas estuvo tres años y medio sin firmar un contrato.

Al llegar a París, no vio desplegada una alfombra roja. Todo fueron dificultades y, la más grande, el idioma: "Cuando me fui de España, pensé que nunca mas iba a trabajar como actor, porque no hablaba francés y era muy complicado", sostuvo.

A pesar de todo, se sumergió a fondo en la cultura francesa, iba a menudo al cine y veía mucho la televisión, pero sobre todo se relacionaba mucho con franceses, su mejor estrategia para aprender el idioma de una forma rápida.