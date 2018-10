Ferrer: «Vivimos en la cultura del ‘fast-food’ visual»

Es muy raro que dos premios nacionales de distintas disciplinas confluyan en un solo creador. Ese es el caso del ilustrador y diseñador, Isidro Ferrer, que este lunes, durante una charla, intentó contagiar a los alumnos de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria su pasión por su oficio. «Los premios nacionales –el de Diseño, en 2002, y el de Ilustración en 2006– fueron una alegría. Los reconocimientos sirven como estímulo. Además, los premios te sitúan en un contexto distinto donde tu voz es más respetada», dice Ferrer, que está en la isla para ejercer de jurado en el Concurso Internacional de Álbum Ilustrado Biblioteca Insular de Gran Canaria.

Según Ferrer, el género del álbum ilustrado goza de buena salud. «Diría que incluso sufre obesidad. Es posible que haya más calidad de la que el mercado puede absorber. Hay una descompensación entre lo que se produce y la realidad de un mercado no educado para comprar este tipo de libros», comenta el experto que se queja de que este género no haya arraigado tanto en España como en Inglaterra, Francia, Alemania o Italia. Sin embargo, resalta que en nuestro país se publican libros de gran belleza, como los editados por Arianna Squilloni, responsable de A buen paso; Media Vaca, galardonada con el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural 2018, Pepitas de Calabaza Ediciones, Libros del Zorro Rojo o la editorial Fulgencio Pimentel que –añade– «ha hecho un trabajo extraordinario y de riesgo único, no solo en España, sino a nivel europeo. Es gratificante estar dentro de este ámbito de trabajo», sostiene el ilustrador, que ha dejado su huella gráfica en unos 50 libros. Entre ellos, dos muy apreciados; Los sueños de Helena, donde ilustra textos de Eduardo Galeano, y El libro de las preguntas, en el que sus dibujos acompañan los versos de Pablo Neruda. «Son dos grandes escritores a los que admiro profundamente. Trabajar al servicio de las grandes voces es siempre una gran responsabilidad, un reto y una satisfacción enorme», manifiesta.

Respecto al papel de la ilustración en un mundo multipantalla como el de hoy, Ferrer opina que este nuevo contexto posibilita una mayor visibilidad de esta disciplina. Sin embargo, la cultura visual atenúa su impacto. «Nuestro contexto digital ha propiciado que el consumo constante de imágenes provoque empachos y malas digestiones, por lo que somos incapaces de apreciar los matices y las sutilezas. No tenemos tiempo de detenernos en ellos. Vivimos en la cultura del fast-food visual», apostilla el autor que celebra la imbricación de la novela gráfica en el mercado editorial español, un fenómeno que ha propiciado la introducción, «a veces excesiva, de las ilustraciones en los libros». En este sentido, alabó la belleza de ediciones ilustradas de La trilogía de Nueva York, de Paul Auster, o de Cien años de soledad, de García Márquez.