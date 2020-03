Fallece el actor de 'Cocodrilo Dundee', Mark Blum

"Con profunda pena escribo para compartir la noticia de que nuestro amigo y ex miembro de la junta, Mark Blum, falleció como resultado de las complicaciones del coronavirus", ha comunicado la vicepresidenta del sindicato de actores SAG-AFTRA, Rebecca Damon, en una publicación en redes sociales, en la que también ha destacado de él que era "un actor talentoso, maestro, un amigo leal y un humano hermoso".

Blum, con una gran experiencia en el teatro, se dio a conocer gracias a su papel de Richard Manson en la película 'Cocodrilo Dundee' (1986), aunque también brilló en otras comedias como 'Buscando a Susan desesperadamente' (1985) o el drama 'Entre amigas' (1986), entre otros.

Para televisión, el intérprete trabajó en 'New Amsterdam' (2008), 'Mozart in the Jungle' (2014) o, más reciente, en la ficción de Netflix 'You' (2018).